Неяглов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеяглов Алексей Иванович

Неяглов Алексей Иванович

Место рождения

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Неяглов ID

Мать: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1889

Жена: Неяглова Параскева Васильевна

Бракосочетание
12.05.1891

Жена: Неяглова Евдокия Васильевна

1891 ему 22 г., ей 18. Воспреемники по жениху: крестьянин дер. Кряжи Степан Андреевич Неяглов и Иван Васильевич Сметанин; Воспреемники по невесте: крестьянин дер. Чулково Тимофей [Львович] Леваков и... Показать все
Смерть
Неизвестно