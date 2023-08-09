Неяглов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Неяглов ID
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1889
Бракосочетание
12.05.1891
1891 ему 22 г., ей 18. Воспреемники по жениху: крестьянин дер. Кряжи Степан Андреевич Неяглов и Иван Васильевич Сметанин; Воспреемники по невесте: крестьянин дер. Чулково Тимофей [Львович] Леваков и... Показать все
Смерть
Неизвестно