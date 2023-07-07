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Григорий Якимов
Григорий Якимов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1861
Дата смерти
08.02.1864
Пол
Мужской
Отец
Яким Кондратов
1840 г.р.
Мать
Евдокия Петрова
1842 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец:
Яким Кондратов
Мать:
Евдокия Петрова
Смерть
08.02.1864
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