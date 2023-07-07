Григорий Якимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Якимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

08.02.1864

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Яким Кондратов

Мать: Евдокия Петрова

Смерть
08.02.1864