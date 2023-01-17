Сурнин Василий Кудинович (Анкиндинович)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Бракосочетание
До 1875
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1875
Жена: Сурнина Анна Евсевиевна
Рождение ребёнка
До 1881
Мать ребёнка: Сурнина Анна Евсевиевна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Сурнина Анна Евсевиевна
Рождение ребёнка
С 1882 по 1888
Дочь: Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Сурнина Анна Евсевиевна
Рождение ребёнка
20.05.1888
Мать ребёнка: Сурнина Анна Евсевиевна
Рождение ребёнка
После 1888
Мать ребёнка: Сурнина Анна Евсевиевна
Рождение ребёнка
После 1889
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Сурнина Анна Евсевиевна
Рождение ребёнка
После 1890
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Сурнина Анна Евсевиевна
Смерть
Неизвестно