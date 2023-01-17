Сурнин Василий Кудинович (Анкиндинович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурнин Василий Кудинович (Анкиндинович)

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Место рождения

Каменное, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Сурнин Анкиндин Мартинович

Мать: Сурнина Александра Яковлевна

Каменное, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
До 1875

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1875

Жена: Сурнина Анна Евсевиевна

Каменное, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1881

Сын: Сурнин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Сурнина Анна Евсевиевна

Каменное, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Сурнин Никита Васильевич

Мать ребёнка: Сурнина Анна Евсевиевна

Каменное, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
С 1882 по 1888

Дочь: Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Сурнина Анна Евсевиевна

Каменное, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.05.1888

Сын: Сурнин Семён Васильевич

Мать ребёнка: Сурнина Анна Евсевиевна

Каменное, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
После 1888

Сын: Сурнин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Сурнина Анна Евсевиевна

Каменное, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
После 1889

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Сурнина Анна Евсевиевна

Каменное, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
После 1890

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Сурнина Анна Евсевиевна

Каменное, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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