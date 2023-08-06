Соболева Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1928
Дочь: Миронова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Соболев Иван
Рождение ребёнка
07.01.1933
Дочь: Соболева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Соболев Иван
Рождение ребёнка
Около 1939
Отец ребёнка: Соболев Иван
Рождение ребёнка
03.03.1940
Дочь: Соболева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Соболев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соболев Иван
Смерть
Неизвестно