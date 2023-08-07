Макар Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макар Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Филипп Петрович

Мать: Марья Федотовна

Бракосочетание
13.01.1793

Жена: Фекла Пантелеевна

Рождение ребёнка
15.03.1800

Сын: Агап Макарович

Мать ребёнка: Фекла Пантелеевна

Рождение ребёнка
17.10.1802

Сын: Андрей Макарович

Мать ребёнка: Фекла Пантелеевна

Рождение ребёнка
18.05.1805

Сын: Петр Макарович

Мать ребёнка: Фекла Пантелеевна

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Прасковья Макаровна

Мать ребёнка: Фекла Пантелеевна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Кольева Татьяна Макаровна

Мать ребёнка: Фекла Пантелеевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно