Макар Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Филипп Петрович
Мать: Марья Федотовна
Бракосочетание
13.01.1793
Жена: Фекла Пантелеевна
Рождение ребёнка
15.03.1800
Сын: Агап Макарович
Мать ребёнка: Фекла Пантелеевна
Рождение ребёнка
17.10.1802
Сын: Андрей Макарович
Мать ребёнка: Фекла Пантелеевна
Рождение ребёнка
18.05.1805
Сын: Петр Макарович
Мать ребёнка: Фекла Пантелеевна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Прасковья Макаровна
Мать ребёнка: Фекла Пантелеевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Кольева Татьяна Макаровна
Мать ребёнка: Фекла Пантелеевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно