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Митяев Валерий Вячеславович
Митяев Валерий Вячеславович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.03.1982
Пол
Мужской
Отец
Митяев Вячеслав Николаевич
1959 г.р.
Мать
Митяева-Акишина Елена Васильевна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1982
Отец:
Митяев Вячеслав Николаевич
Мать:
Митяева-Акишина Елена Васильевна
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