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Голота Василий
Голота Василий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Голота Тимофей
1800 г.р.
Мать
Голота ?
1800 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
УИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Голота Тимофей
Мать:
Голота ?
Смерть
Неизвестно
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