Лазоренко Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазоренко Дмитрий Васильевич

Лазоренко Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.2006

Отец: Лазоренко Василий Иванович

Мать: Лазоренко Юлия Эдуардовна