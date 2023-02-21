Митрофанова Дарья Афиногенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиПосле 1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Митрофанов Александр Леонович
Отец ребёнка: Митрофанов Леон Сакердонович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Митрофанов Дмитрий Леонович
Отец ребёнка: Митрофанов Леон Сакердонович
Ростынка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1893
Сын: Митрофанов Николай Леонович
Отец ребёнка: Митрофанов Леон Сакердонович
Рождение ребёнка
02.07.1895
Отец ребёнка: Митрофанов Леон Сакердонович
Рождение ребёнка
04.10.1897
Сын: Митрофанов Алексей Леонович
Отец ребёнка: Митрофанов Леон Сакердонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1943
Сметковщина, Клетнянский муниципальный район, Брянская область