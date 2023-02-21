Митрофанова Дарья Афиногенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова Дарья Афиногенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

После 1943

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Митрофанов Александр Леонович

Отец ребёнка: Митрофанов Леон Сакердонович

Колечье, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Митрофанов Дмитрий Леонович

Отец ребёнка: Митрофанов Леон Сакердонович

Ростынка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1893

Сын: Митрофанов Николай Леонович

Отец ребёнка: Митрофанов Леон Сакердонович

Колечье, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1895

Сын: Митрофанов Пётр Леонович

Отец ребёнка: Митрофанов Леон Сакердонович

Колечье, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1897

Сын: Митрофанов Алексей Леонович

Отец ребёнка: Митрофанов Леон Сакердонович

Колечье, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Леон Сакердонович

Смерть
После 1943
Сметковщина, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
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