Шамсетдинов Минһач Шамсетдин Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсетдинов Минһач Шамсетдин Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шамсетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамсетдинов Шаһый (Шахый) Минһач Улы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Шамсетдинов Шарип Минһач Улы

Мать ребёнка: не указана

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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