Шамсетдинов Минһач Шамсетдин Улы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шамсетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамсетдинов Шаһый (Шахый) Минһач Улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Шамсетдинов Шарип Минһач Улы
Мать ребёнка: не указана
Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно