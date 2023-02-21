Нефедовская Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедовская Вера Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Нефедовская Матрена Кирилловна

Отец ребёнка: Нефедовский Кирилл Антипович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Нефедовская Парасковья Кирилловна

Отец ребёнка: Нефедовский Кирилл Антипович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Нефедовский Афанасий Кириллович

Отец ребёнка: Нефедовский Кирилл Антипович

Рождение ребёнка
14.11.1851

Сын: Нефедовский Филипп Кириллович

Отец ребёнка: Нефедовский Кирилл Антипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нефедовский Кирилл Антипович

Место жительства
Неизвестно
Бревновская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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