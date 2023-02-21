Нефедовская Вера Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Нефедовская Матрена Кирилловна
Отец ребёнка: Нефедовский Кирилл Антипович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Нефедовская Парасковья Кирилловна
Отец ребёнка: Нефедовский Кирилл Антипович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Нефедовский Афанасий Кириллович
Отец ребёнка: Нефедовский Кирилл Антипович
Рождение ребёнка
14.11.1851
Сын: Нефедовский Филипп Кириллович
Отец ребёнка: Нефедовский Кирилл Антипович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бревновская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно