(Яковлева) Пелагея (Полина) 08.10.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Яковлева) Пелагея (Полина)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1915

Дата смерти

08.12.1984

Пол

Женский

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1915

Отец: Яковлев Максим

Мать: (Киселёва) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степченков Петр

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степченков Петр

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степченков Петр

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степченков Петр

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степченков Петр

Смерть
08.12.1984

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