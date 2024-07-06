(Яковлева) Пелагея (Полина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1915
Дата смерти08.12.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1915
Отец: Яковлев Максим
Мать: (Киселёва) Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1946
Смерть
08.12.1984