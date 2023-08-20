Гущин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГущин Василий Иванович

Гущин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущин Борис Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущин Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Смерть
Неизвестно