Юферева (Мартынова) Фекла Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юферева (Мартынова) Фекла Григорьевна

Место рождения

п.Купенгурского, Варнавинский уезд, Костромская губерния, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
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Рождение
Неизвестно

Отец: Мартынов Григорий

Мать: не указана

п.Купенгурского, Варнавинский уезд, Костромская губерния, Россия
Бракосочетание
20.?.1891

Муж: Юферев Андрей Афанасьевич

Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Witnesses:По жениху: Федосий Игнатович и Петр Афанасьевич Юферев
Смерть
Неизвестно