Юферева (Мартынова) Фекла Григорьевна
Место рожденияп.Купенгурского, Варнавинский уезд, Костромская губерния, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Мартынов Григорий
Мать: не указана
п.Купенгурского, Варнавинский уезд, Костромская губерния, Россия
Бракосочетание
20.?.1891
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Witnesses:По жениху: Федосий Игнатович и Петр Афанасьевич Юферев
Смерть
Неизвестно