Логинова Стефания Ивановна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
поручители по жениху Георгий Андреевич Яковлев и Василий Игнатьевич Андреев по невесте села Шабалинского Андрей и Василий Гордеевичи Егоровы
Бракосочетание
22.10.1912
Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно