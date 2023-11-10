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Логинова Стефания Ивановна

Место рождения

Снегирева, Армизонский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Снегирева, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
поручители по жениху Георгий Андреевич Яковлев и Василий Игнатьевич Андреев по невесте села Шабалинского Андрей и Василий Гордеевичи Егоровы
Бракосочетание
22.10.1912

Муж: Андреев Степан Игнатьевич

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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