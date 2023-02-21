Соколова Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1902 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1932

Муж: Зарудский Константин Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Зарудская Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Зарудский Константин Михайлович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
03.04.1938

Сын: Зарудский Георгий Константинович

Отец ребёнка: Зарудский Константин Михайлович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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