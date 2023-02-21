Соколова Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1932
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Зарудская Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Зарудский Константин Михайлович
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
03.04.1938
Сын: Зарудский Георгий Константинович
Отец ребёнка: Зарудский Константин Михайлович
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
Неизвестно