Снаер Иван Анастасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1902 ст.
Дочь: Снаер Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Снаер Мария Ивановна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Феодосия Таврической губернии.
Место жительства
1902 ст.
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Мещанин города Карасубазар Симферопольского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Снаер Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно