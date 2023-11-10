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Назаров Александр Николаевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

09.11.1938

Дата смерти

02.11.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1938

Отец: ?

Мать: Анна Николаевна

Россия
Рождение ребёнка
22.03.1962

Дочь: Парчайкина Ирина Александровна

Мать ребёнка: Ватолина Зоя Сергеевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
27.09.1970

Сын: Назаров Сергей Александрович

Мать ребёнка: Назаров ?

Рождение ребёнка
10.01.1976

Сын: Назаров Андрей Александрович

Мать ребёнка: Назаров ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назаров ?

Развод
Неизвестно

Жена: Ватолина Зоя Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ватолина Зоя Сергеевна

Смерть
02.11.1983
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Похороны
Неизвестно
Ильинка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
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