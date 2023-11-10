Назаров Александр Николаевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения09.11.1938
Дата смерти02.11.1983
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1938
Отец: ?
Мать: Анна Николаевна
Россия
Рождение ребёнка
22.03.1962
Дочь: Парчайкина Ирина Александровна
Мать ребёнка: Ватолина Зоя Сергеевна
Рождение ребёнка
27.09.1970
Сын: Назаров Сергей Александрович
Мать ребёнка: Назаров ?
Рождение ребёнка
10.01.1976
Сын: Назаров Андрей Александрович
Мать ребёнка: Назаров ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назаров ?
Развод
Неизвестно
Жена: Ватолина Зоя Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ватолина Зоя Сергеевна
Смерть
02.11.1983
Похороны
Неизвестно
Ильинка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край