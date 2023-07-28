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(Кондрашов) Екатерина Ивановна
(Кондрашов) Екатерина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.11.1904
Пол
Женский
Отец
Кондрашов Иван Васильевич
Мать
Кондрашова (Поляничева) Агафья Иосифовна
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Рождение
14.11.1904
Отец:
Кондрашов Иван Васильевич
Мать:
Кондрашова Агафья Иосифовна
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