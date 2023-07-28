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(Кондрашов) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1904

Пол

Женский

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Рождение
14.11.1904

Отец: Кондрашов Иван Васильевич

Мать: Кондрашова Агафья Иосифовна