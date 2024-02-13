Битман (Абрамович) Александра Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБитман (Абрамович) Александра Ильинична

Битман (Абрамович) Александра Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Абрамович Серафима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексис

Отец ребёнка: Битман Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Битман Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Битман Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Битман Дмитрий

Мы используем куки для улучшения работы сайта.