Цыгаева Марья Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Цыгаев Мин Романович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Цыгаева Ирина Минична
Отец ребёнка: Цыгаев Мин Романович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыгаев Мин Романович
Смерть
Неизвестно