Цыгаева Марья Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыгаева Марья Марковна

Цыгаева Марья Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Цыгаев Митрофан Минич

Отец ребёнка: Цыгаев Мин Романович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Цыгаева Ирина Минична

Отец ребёнка: Цыгаев Мин Романович

Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыгаев Мин Романович

Смерть
Неизвестно