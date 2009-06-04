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Пустовой Ярослав Евгеньевич
Пустовой Ярослав Евгеньевич
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Место рождения
Благовещенск
, город Благовещенск, Амурская область
Дата рождения
04.06.2009
Пол
Мужской
Отец
Пустовой Евгений Анатольевич
1975 г.р.
Мать
Пустовая (Мяснова) Олеся Александровна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.2009
Отец:
Пустовой Евгений Анатольевич
Мать:
Пустовая Олеся Александровна
Благовещенск
, город Благовещенск, Амурская область
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