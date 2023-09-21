Нехорошева Агафья Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1908
Дочь: Татьяна Стефановна
Отец ребёнка: Нехорошев Стефан Никитович
Место жительства
1909
Рождение ребёнка
21.07.1910
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Нехорошев Стефан Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно