Нехорошева Агафья Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехорошева Агафья Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1908

Дочь: Татьяна Стефановна

Отец ребёнка: Нехорошев Стефан Никитович

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
1909
Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.07.1910

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Нехорошев Стефан Никитович

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехорошев Стефан Никитович

Смерть
Неизвестно
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