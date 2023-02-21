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Илюшин Василий Васильевич

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Место рождения

Москва Конная площадь 15

Дата рождения

10.08.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1882 ст.

Отец: Илюшин Василий Петрович

Мать: Илюшина Стефанида Семеновна

Москва Конная площадь 15
Бракосочетание
16.02.1905 ст.

Жена: Илюшина Анна Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.12.1905

Дочь: Чернова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Илюшина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.10.1907

Дочь: Власова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Илюшина Анна Дмитриевна

Москва, Конная площадь 15
Развод
После 1917

Жена: Илюшина Анна Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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