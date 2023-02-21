Илюшин Василий Васильевич
Место рожденияМосква Конная площадь 15
Дата рождения10.08.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1882 ст.
Москва Конная площадь 15
Бракосочетание
16.02.1905 ст.
Жена: Илюшина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
?.12.1905
Дочь: Чернова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Илюшина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.10.1907
Дочь: Власова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Илюшина Анна Дмитриевна
Москва, Конная площадь 15
Развод
После 1917
Жена: Илюшина Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно