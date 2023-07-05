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Настасья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Фекла Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Дементьевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Дементьевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Дементьевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Дементьевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Тихон Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Дементьевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Дементьевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
После 1850