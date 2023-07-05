Настасья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Фекла Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Дементьевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Дементьевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Дементьевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Дементьевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Тихон Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Дементьевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850