Баринов Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринов Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1946

Дата смерти

18.03.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
18.03.2010