Баринов Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1946
Дата смерти18.03.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
18.03.2010