Семенцова Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенцова Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1972

Отец: Семенцов Василий

Мать: Маняхина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенцова Анастасия

Отец ребёнка: Водолагин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенцов Аллександр

Отец ребёнка: Ширяев Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенцов Андрей

Отец ребёнка: Ширяев Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширяев Юрий

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