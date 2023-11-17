Семенцова Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1972
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1972
Отец: Семенцов Василий
Мать: Маняхина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенцова Анастасия
Отец ребёнка: Водолагин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенцов Аллександр
Отец ребёнка: Ширяев Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенцов Андрей
Отец ребёнка: Ширяев Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ширяев Юрий