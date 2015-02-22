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Тхорева Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 12.02.1928

Дата смерти

22.02.2015

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1955

Дочь: Давидович Людмила Евгеньевна

Отец ребёнка: Тхорев Евгений Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тхорев Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Тхорев Евгений Абрамович

Смерть
22.02.2015
48.101450, 38.686150