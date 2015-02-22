Тхорева Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 12.02.1928
Дата смерти22.02.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1955
Дочь: Давидович Людмила Евгеньевна
Отец ребёнка: Тхорев Евгений Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тхорев Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Тхорев Евгений Абрамович
Смерть
22.02.2015
48.101450, 38.686150