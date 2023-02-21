Шеффель (Schaeffel) Анна Ева (Anna Eva) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеффель (Schaeffel) Анна Ева (Anna Eva)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шеффель Иосиф

Мать: Руфф Мария Ева

Бракосочетание
02.04.1731

Муж: Рюгер Франц

Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
01.02.1736

Сын: Рюгер Франц Антон

Отец ребёнка: Рюгер Франц

Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
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