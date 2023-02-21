Шеффель (Schaeffel) Анна Ева (Anna Eva)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шеффель Иосиф
Мать: Руфф Мария Ева
Бракосочетание
02.04.1731
Муж: Рюгер Франц
Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
01.02.1736
Сын: Рюгер Франц Антон
Отец ребёнка: Рюгер Франц
Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно