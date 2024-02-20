(Долгая) Христина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долгая) Христина Степановна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

27.09.1900

Дата смерти

22.08.1901

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1900

Отец: Долгий Степан Андреевич

Мать: Долгая Наталья Дмитриевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Смерть
22.08.1901
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
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