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Окороков Роман Трофимович

Место рождения

Ламская 2-я, Становлянский район, Липецкая область

Дата рождения

24.07.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1910

Отец: Окороков Трофим Степанович

Мать: Насонова Анна Яковлевна

Ламская 2-я, Становлянский район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Окороков Василий Романович

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окороков Владимир

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окороков Виктор

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окороков Александр

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окороков Михаил

Мать ребёнка: Аграфена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена

Смерть
Неизвестно
Ламское, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
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