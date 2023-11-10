Окороков Роман Трофимович
Место рождения
Дата рождения24.07.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1910
Рождение ребёнка
1935
Сын: Окороков Василий Романович
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окороков Владимир
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окороков Виктор
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окороков Александр
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окороков Михаил
Мать ребёнка: Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена
Смерть
Неизвестно
Ламское, Становлянский муниципальный район, Липецкая область