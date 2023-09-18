Терехова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Прохор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Терехов Палладий
Отец ребёнка: Терехов Иосиф (Осип)
Рождение ребёнка
1851
Сын: Терехов Тимофей
Отец ребёнка: Терехов Иосиф (Осип)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терехов Иосиф (Осип)
Смерть
Неизвестно