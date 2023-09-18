Терехова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерехова Матрена

Терехова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Прохор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Терехов Палладий

Отец ребёнка: Терехов Иосиф (Осип)

Рождение ребёнка
1851

Сын: Терехов Тимофей

Отец ребёнка: Терехов Иосиф (Осип)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Иосиф (Осип)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close