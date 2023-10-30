Мякишева (Штыкова) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМякишева (Штыкова) Елена Сергеевна

Мякишева (Штыкова) Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1960

Отец: Штыков Сергей Сергеевич

Мать: Штыкова Зина Егоровна

Рождение ребёнка
08.09.1986

Сын: Мякишев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Мякишев Сергей Александрович

Рождение ребёнка
17.08.1989

Сын: Мякишев Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Мякишев Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мякишев Сергей Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close