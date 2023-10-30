Мякишева (Штыкова) Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1960
Отец: Штыков Сергей Сергеевич
Мать: Штыкова Зина Егоровна
Рождение ребёнка
08.09.1986
Сын: Мякишев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Мякишев Сергей Александрович
Рождение ребёнка
17.08.1989
Сын: Мякишев Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Мякишев Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно