Копнинский Стефан Федоров
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти15.05.1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Копнинский Федор Тихонов
Мать: Евдокия Евсеевна
Рождение ребёнка
Около 1766
Мать ребёнка: Копнинская Настасья Афанасьева
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Копнинская Настасья Афанасьева
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Копнинская Настасья Афанасьева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Копнинский Деомид (Дементий) Стефанов
Мать ребёнка: Копнинская Настасья Афанасьева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Мария Стефанова
Мать ребёнка: Копнинская Настасья Афанасьева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Копнинская Настасья Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.1812