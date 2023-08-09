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Копнинский Стефан Федоров

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

15.05.1812

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Копнинский Федор Тихонов

Мать: Евдокия Евсеевна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Копнинский Илья Стефанов

Мать ребёнка: Копнинская Настасья Афанасьева

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Копнинский Иван Стефанов

Мать ребёнка: Копнинская Настасья Афанасьева

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Копнинский Иван Стефанов

Мать ребёнка: Копнинская Настасья Афанасьева

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Копнинский Деомид (Дементий) Стефанов

Мать ребёнка: Копнинская Настасья Афанасьева

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Мария Стефанова

Мать ребёнка: Копнинская Настасья Афанасьева

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Копнинская Настасья Афанасьева

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копнинская Настасья Афанасьева

Смерть
15.05.1812
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область