Зинин Александр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗинин Александр Матвеевич

Зинин Александр Матвеевич

avatar

Место рождения

Куровское, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

04.09.1928

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Куровское, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
30.07.1955

Дочь: Коршунова Елена Александрокна

Мать ребёнка: Зинина Валентина Романовна

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.08.1958

Дочь: Анненко Лариса Александровна

Мать ребёнка: Зинина Валентина Романовна

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинина Валентина Романовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close