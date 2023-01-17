Зинин Александр Матвеевич
Место рождения
Дата рождения04.09.1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1955
Дочь: Коршунова Елена Александрокна
Мать ребёнка: Зинина Валентина Романовна
Рождение ребёнка
22.08.1958
Дочь: Анненко Лариса Александровна
Мать ребёнка: Зинина Валентина Романовна
Бракосочетание
Неизвестно