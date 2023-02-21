Михальченкова Евдокия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1928
Дочь: Зиновьева Надежда Карповна
Отец ребёнка: Зиновьев Карп Арсентьевич
Рождение ребёнка
Около 13.10.1928
Отец ребёнка: Зиновьев Карп Арсентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно