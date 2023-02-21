Михальченкова Евдокия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михальченкова Евдокия Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1928

Дочь: Зиновьева Надежда Карповна

Отец ребёнка: Зиновьев Карп Арсентьевич

Ново-Александровка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 13.10.1928

Отец ребёнка: Зиновьев Карп Арсентьевич

Ново-Александровка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиновьев Карп Арсентьевич

Смерть
Неизвестно
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