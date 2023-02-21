Путилов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путилов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1866

Дата смерти

02.06.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1884
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918
Китай
Место жительства
С 1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
02.06.1940
г. Париж, Франция
Место жительства
По 1940
г. Париж, Франция
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