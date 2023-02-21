Путилов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1866
Дата смерти02.06.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1884
Место жительства
С 1918
Китай
Место жительства
С 1919
Смерть
02.06.1940
г. Париж, Франция
Место жительства
По 1940
г. Париж, Франция