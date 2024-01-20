Хабышева Александра Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1897
Дата смерти31.01.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Косьма Иванов
Мать: Марфа Евтихиева
Дочь: Борисова Клавдея Васильевна
Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич
Сын: Борисов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич
Дочь: Шутова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич
Дочь: Борисова Капитолина Васильевна
Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич
Сын: Борисов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич
Дочь: Мучкина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич
Сын: Борисов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич
Дочь: Борисова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич
Сын: Борисов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич