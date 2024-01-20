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Хабышева Александра Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1897

Дата смерти

31.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1897

Отец: Косьма Иванов

Мать: Марфа Евтихиева

Рождение ребёнка
04.03.1918

Дочь: Борисова Клавдея Васильевна

Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Борисов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
21.01.1931

Дочь: Шутова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Капитолина Васильевна

Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мучкина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Борис Васильевич

Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Василий Васильевич

Смерть
31.01.1984
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