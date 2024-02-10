Каменский Николай Арсеньевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1926
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Сын: Каменский Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Каменская (Сухова) Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
07.11.1923
Дочь: Каменская Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Каменская (Сухова) Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Каменская (Сухова) Прасковья Андреевна
Смерть
1926