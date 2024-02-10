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Каменский Николай Арсеньевич

Место рождения

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каменский Арсений Дмитриевич

Мать: Каменская Елизавета Васильевна

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменская (Сухова) Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Каменский Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Каменская (Сухова) Прасковья Андреевна

Казицино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.11.1923

Дочь: Каменская Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Каменская (Сухова) Прасковья Андреевна

Казицино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Каменский Лев Николаевич

Мать ребёнка: Каменская (Сухова) Прасковья Андреевна

Казицино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1926

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