Беленченко (Шибаева) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения12.05.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1985
Отец: Шибаев Алексей Юрьевич
Мать: Милешина Елена Борисовна
Рождение ребёнка
28.05.2014
Дочь: Беленченко Ева Александровна
Отец ребёнка: Беленченко Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
04.09.2017
Дочь: Беленченко Вероника Александровна
Отец ребёнка: Беленченко Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно