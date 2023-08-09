Беленченко (Шибаева) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беленченко (Шибаева) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

12.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1985

Отец: Шибаев Алексей Юрьевич

Мать: Милешина Елена Борисовна

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.05.2014

Дочь: Беленченко Ева Александровна

Отец ребёнка: Беленченко Александр Алексеевич

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.09.2017

Дочь: Беленченко Вероника Александровна

Отец ребёнка: Беленченко Александр Алексеевич

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беленченко Александр Алексеевич