Кодратова Марфа Кодратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кодратова Марфа Кодратовна

Место рождения

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

После 1892

Пол

Женский

Отец

Около 1810 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Кондратий

Мать: не указана

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1892