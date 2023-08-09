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Кодратова Марфа Кодратовна
Кодратова Марфа Кодратовна
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Место рождения
Глебово
, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Дата рождения
1837
Дата смерти
После 1892
Пол
Женский
Отец
Кондратий
Около 1810 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец:
Кондратий
Мать: не указана
Глебово
, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1892
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