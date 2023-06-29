Ткачева Полина Василевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачева Полина Василевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ткачев Василий Самойлович

Мать: Ткачева Ульяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыкин Александр Павлович

Отец ребёнка: Цыкин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыкин Григорий Павлович

Отец ребёнка: Цыкин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тайшибекова - Цыкина Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Цыкин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыкин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жидков к

Смерть
1996