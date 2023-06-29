Ткачева Полина Василевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1996
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ткачев Василий Самойлович
Мать: Ткачева Ульяна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыкин Александр Павлович
Отец ребёнка: Цыкин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цыкин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тайшибекова - Цыкина Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Цыкин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыкин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жидков к
Смерть
1996