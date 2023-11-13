Капишников Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Капишникова Мария Никитична
Рождение ребёнка
17.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Капишникова Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно