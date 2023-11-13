Капишников Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капишников Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капишникова Мария Никитична

Рождение ребёнка
17.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капишникова Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капишникова Мария Никитична

Смерть
Неизвестно
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