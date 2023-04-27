von Oldenburg Christian III — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Oldenburg Christian III

Место рождения

Oldenburg, Lower Saxony Germany

Дата рождения

Около 1230

Дата смерти

1285

Пол

Мужской

Отец

Около 1206 г.р.

Мать

Около 1212 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1230

Отец: Von Oldenburg Johann I

Мать: Von Hoya Richeza

Oldenburg, Lower Saxony Germany
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Von Oldenburg Johann Count

Мать ребёнка: Von Oldenburg-Wildeshausen Hedwig

Oldenburg, Oldenburg Deutschland(HRR)
Работа или профессия
Неизвестно
Greve i Oltenburg 1272-78
Смерть
1285
Bremen or Oldenburg, present Germany
Похороны
Неизвестно
Hude (Oldenburg), NDS Germany
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