von Oldenburg Christian III
Место рожденияOldenburg, Lower Saxony Germany
Дата рожденияОколо 1230
Дата смерти1285
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1230
Отец: Von Oldenburg Johann I
Мать: Von Hoya Richeza
Oldenburg, Lower Saxony Germany
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Von Oldenburg Johann Count
Мать ребёнка: Von Oldenburg-Wildeshausen Hedwig
Oldenburg, Oldenburg Deutschland(HRR)
Работа или профессия
Неизвестно
Greve i Oltenburg 1272-78
Смерть
1285
Bremen or Oldenburg, present Germany
Похороны
Неизвестно
Hude (Oldenburg), NDS Germany