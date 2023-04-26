(Мартынова) Агрипина Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мартынова) Агрипина Владимирова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1870 ст.

Отец: Мартынов Владимир Ильин

Мать: Мартынова Праскева Иванова

ф135 оп78 д1052 1870г Скорбященская церковь №60 Агрипина 17 июня рождение/18 июня крещение Пятигорский мещанин Владимир Ильин Мартынов и жена его Параскева Иоаннова Восприемники: 157-го Имеретинскаго... Показать все
Смерть
Неизвестно
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