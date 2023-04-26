(Мартынова) Агрипина Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1870 ст.
ф135 оп78 д1052 1870г Скорбященская церковь №60 Агрипина 17 июня рождение/18 июня крещение Пятигорский мещанин Владимир Ильин Мартынов и жена его Параскева Иоаннова Восприемники: 157-го Имеретинскаго... Показать все
Смерть
Неизвестно