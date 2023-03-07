Лялина Епистимия Савина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лялин Василий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лялин Василий Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858