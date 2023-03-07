Лялина Епистимия Савина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лялина Епистимия Савина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лялин Василий Петров

Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лялин Василий Петров

Место жительства
Неизвестно
Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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