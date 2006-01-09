Федотова Варвара Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Варвара Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.2006

Пол

Женский

Отец

1976 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.2006

Отец: Чашкин Олег Александрович

Мать: не указана

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