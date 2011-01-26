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Смирнов Святослав Алексеевич
Смирнов Святослав Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.01.2011
Пол
Мужской
Отец
Смирнов Алексей Николаевич
1979 г.р.
Мать
Крючкова Анастасия Олеговна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.2011
Отец:
Смирнов Алексей Николаевич
Мать:
Крючкова Анастасия Олеговна
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