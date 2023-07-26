Щеников Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеников Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеников Евгений

Мать ребёнка: Щеникова Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеников Владимир

Мать ребёнка: Щеникова Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеникова Таисия

Смерть
Неизвестно