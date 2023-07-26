Щеников Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щеников Евгений
Мать ребёнка: Щеникова Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щеников Владимир
Мать ребёнка: Щеникова Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щеникова Таисия
Смерть
Неизвестно