Кузнецов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1929
Сын: Кузнецов Евгений Фёдорович
Мать ребёнка: Кузнецова Матрона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Валентин Фёдорович
Мать ребёнка: Кузнецова Матрона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Леонид Фёдорович
Мать ребёнка: Кузнецова Матрона
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник. Скорее всего машинист паровоза
Смерть
Неизвестно