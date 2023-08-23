Кузнецов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1929

Сын: Кузнецов Евгений Фёдорович

Мать ребёнка: Кузнецова Матрона

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Валентин Фёдорович

Мать ребёнка: Кузнецова Матрона

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Леонид Фёдорович

Мать ребёнка: Кузнецова Матрона

Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник. Скорее всего машинист паровоза
Смерть
Неизвестно